İhlas Haber Ajansı

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Silivri'de iki tırın arasında kalan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Silivri’de iki tırın arasında kalan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Silivri'de iki tırın arasında kalan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Araç hurdaya dönerken, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.


Kaza, saat 16.30 sıralarında Silivri TEM Otoyolu Selimpaşa mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. İki tırın arasında kalan otomobildeki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve itfaiye sevk edildi. Hurdaya dönen otomobildeki 5 kişiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kaza nedeniyle olay yerinde trafik yoğunluğu oluştu.

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