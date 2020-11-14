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Silivri'de jandarmadan korona virüs denetimi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri’de maske ve sigara yasağına yönelik denetim gerçekleştirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri'de maske ve sigara yasağına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında sigara içtiği tespit edilen vatandaşlara cezai işlem uygulandı.


İstanbul Valiliğinin “İstanbul genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesi yasaklanmıştır” kararının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Silivri'de korona virüs tedbirlerini denetledi. Alınan karar gereğince Silivri ‘nin Gümüşyaka mahallesinde trafiğe kapalı cadde ve sokaklarda maske, sosyal mesafe ve sigara denetimi gerçekleştirildi. Ekipler anonslarla uyarı yaparken, maske ve sigara kurallarına uymayanlar için para cezası uygulandı.

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