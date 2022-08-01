Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı

Silivri'de tekeri patlayan kamyon, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki viyadükten aşağı düştü. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kullanılamaz hale gelen araç kaza sonrası dron ile havadan görüntülendi.

Olay, akşam saat 17.30 sıralarında Silivri TEM Otoyolu Kovaderesi Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ZK 6077 plakalı kamyonun viyadükte ilerlerken lastiği patladı. Lastiği patlayan kamyonun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon yaklaşık 20 metre yükseklikteki viyadükten sürücü ile birlikte aşağı düştü. Yaşanan kazada yaralanan kamyon sürücüsü araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kazanın ardından kullanılamaz hale gelen kamyon dron ile havadan görüntülendi.