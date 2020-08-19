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Silivri'de kapalı pazar alanında korona virüs denetimi yapıldı

Silivri kapalı pazar alanında korona virüs kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Pazarda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı.


Silivri'nin Gümüşyaka Mahallesi'nde İçişleri Bakanlığı talimatıyla ilçe kaymakamlığı korona virüs kapsamında denetim gerçekleştirdi. "Sağlık için, hepimiz için" isimli denetime, Silivri İlçe Kaymakamı Ali Partal, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Binbaşı Fatih Kalkan, zabıta ve jandarma ekipleri katıldı. Pazarda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı.

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