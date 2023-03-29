Silivri'de kar yağışı başladı

Silivri’de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Silivri'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Silivri'nin Gazitepe ve Kadıköy Mahallelerinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Hafif hafif yağan kar, etkisini yavaş yavaş arttırdı. Kar yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Vatandaşlar, arabaların üzerinde biriken kara tarih atarak anı ölümsüzleştirdi.