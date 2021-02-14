Silivri'de karı gören vatandaşlar kısıtlamayı unuttu

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar, mega kenti beyaza bürüdü. Beyaz örtüyle kaplanan Silivri'de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasını unutarak karın tadını çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar yağışı uyarısı yapmıştı. Uyarının ardından İstanbul'da dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle mega kent beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan Silivri'de vatandaşlar karın tadını çıkardı. Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını unutan vatandaşlar kar topu oynamaya çıktı. Aileleriyle birlikte kardan adam yapan ve kar topu oynayan çocuklar doyasıya eğlendi.