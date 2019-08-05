Silivri'de kavun ve bamya lezzetleri yarıştı

Silivri Belediyesi 7'nci Topatan Kavunu ve Bamya Festivali, bölgenin doğal bamya ve kavunlarının lezzet yarışına sahne oldu. Gün boyu süren etkinliklerin finalinde ise ilçe halkı ünlü şarkıcı Alişan konser i ile doyasıya eğlendirdi.

Silivri Belediyesi'nin düzenlediği 7'nci Topatan Kavunu ve Bamya Festivali bu yıl da binlerce kişinin yoğun katılımı ile gerçekleşti. İlçenin organik tarım ürünlerini ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla yapılan festival birbirinden güzel anlara sahne oldu. Selimpaşa Mahallesi'nin üreticileri, kavun ve bamyalarını yarıştırarak festivale renk kattı.

İlk olarak “En İyi Bamya Yemeği” yarışması düzenlendi. Kendi üretimleri olan bamyalardan yemek yapan 13 yarışmacı jürinin karşısına çıktı. Görünüş, tat ve kıvam yönünden değerlendirilen bamya yemeklerinden en lezzetli olanı seçildi. Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Silivri Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Silivri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Recep Akıncı ve Selimpaşa Mahalle Muhtarı Hasip Önal takdim etti.

En iyi bamya ve en iyi kavun yarışması

Festival kapsamında “En İyi Bamya” ve “En İyi Kavun” yarışması yapıldı. Yıl boyunca mahsullerine gözü gibi bakan 67 çiftçinin ürünleri, ziraat mühendislerinden oluşan jürinin değerlendirmesine tabi tutuldu. Dereceye giren üreticilere altın hediye edilirken, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz üreticileri tebrik ederek destek sözü verdi.

En İyi Bamya Yarışması'nda Nermin Teker birinci, Seher Özkan 2'nci, Gizem Olgun 3'üncü seçilirken En İyi Topatan Kavunu Yarışması'nda ise İbrahim Elmaslı 1'inci, Recep Soydan 2'nci, Atalay Atasoy 3'üncü oldu. Dereceye girenlere ödüllerini Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer, Ziraat Odası Başkanı Metin Gürsu, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Recep Akıncı, Selimpaşa Eski Belediye Başkanı Ahmet Yağcıoğlu ve Selimpaşa Mahalle Muhtarı Hasip Önal takdim etti.

Başkan Yılmaz: “Emek isteyen ürünler bu topraklarda yetişiyor”

Festivalde bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri'nin doğasıyla, tarımıyla, turizmiyle huzur ve mutluluk kenti olduğunu söyledi. İstanbulluları Silivri'ye davet eden Başkan Yılmaz, “Medeniyetleri içinde barındıran ama bir o kadar verimli toprakları olan, bir o kadar da meşakkatli ürünlerin, bamya ve topatan kavunu gibi çok emek ve alın teri isteyen ürünlerin yetiştiği topraklar burası. Biz İstanbul'a da Türkiye'ye de şunu söylüyoruz; şehrin gürültüsünden, kirli egzoz dumanını solumadan, dinlenmek için kaçın gelin Silivri'ye ve Silivri'de sıcak insanlar, inci gibi sahiller, göletler, organik tarımın yapılabileceği topraklar sizleri bekliyor. Herkes hayatında en az bir kez Silivri'yi görmeye gelecek. Çünkü biz tarımda, turizmde, eğitimde, sanatta İstanbul'un marka şehri, Türkiye'nin marka şehri olma yolunda önemli adımlarla yürüyoruz. Bamyamızı tatmaya, kavunumuzu tatmaya tüm İstanbullu hemşehrilerimizi Silivri Selimpaşa'ya bekliyoruz.” diye konuştu.

Sergi alanları ve doğal pazar kuruldu

Gün boyu süren Silivri Belediyesi 7'nci Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali kapsamında sergi alanları ve doğal ürünler pazarı kuruldu. Doğal pazarda birbirinden lezzetli ürünler tezgahları doldururken, Silivri'nin organik ürünlerinin satıldığı stantlar katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Silivri Belediyesi Kültür Merkezi ve Mahalle Evi kursiyerlerinin el işi ürün stantları festivale renk kattı.

Yöresel oyunlar ve Alişan konseri

Festivalin sahne programlarında Selimpaşa Epivades Bigados Derneği Halk Oyunları Ekibi ve Büyük Mübadele Derneği Turgut Reis İlköğretim Okulu Halk Oyunları Ekibi gösterilerini sergiledi. İzleyenlerin beğenisini toplayan ekiplerin plaketlerini MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın ve AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu takdim etti.

Gecenin ilerleyen dakikalarında şarkıcı Alişan'ın sahnedeydi. Birbirinden güzel şarkılarını seslendiren ünlü şarkıcı, vatandaşları doyasıya eğlendirdi. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Alişan'a bamya, topatan kavunu ve lavanta paketi hediye etti.