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Silivri'de korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı

Silivri’de dün akşam bir çiftin öldürülmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Silivri'de dün akşam bir çiftin öldürülmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Cinayeti işleyen kişinin kadının eski kocası olduğu belirlendi.


Silivri Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam silahlı bir kişi Mesut ve Tülay Sivil çiftini yaşadığı evde öldürmüştü. Yaşanan korkunç cinayetin detayları da ortaya çıktı. Olaydan sonra kaçan saldırgan Erdem D., polis ekiplerine teslim oldu. Erdem D.'nin Tülay Sivil'in eski kocası olduğu öğrenildi.


Mesut Sivil ve Tülay Sivil'in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazelerin otopsi işlemleri devam ediyor.

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