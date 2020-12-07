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Silivri'de korkutan baraka yangını

Silivri’de 2’si çocuk 5 kişinin yaşadığı barakada yangın çıktı.

Silivri'de 2'si çocuk 5 kişinin yaşadığı barakada yangın çıktı. Aile bölgede görev yapan gece kartallarının dikkati sayesinde yangından yara almadan kurtuldu.


Yangın, akşam saat 21.00 sıralarında Silivri Selimpaşa'da bulunan bir barakada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 2'si çocuk 5 kişinin yaşadığı barakadan çıkan dumanları fark eden bölgede görevli gece kartalları durumu itfaiyeye bildirerek aileyi barakadan çıkardı. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, baraka tamamen yandı.

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