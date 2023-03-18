Silivri'de korkutan yangın: 3 yaralı

Silivri'de akşam saatlerinde bir apartmanın teras katında yangın çıktı. 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı yangın çevredeki binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 18:00 sıralarında Yeni Mahalle Sarıkamış Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın teras katında meydana geldi. Çatı katından dumanları gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine Silivri İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında yapmış olduğu müdahaleyle yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.