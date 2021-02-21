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Silivri'de korona virüs denetimi

Silivri’de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kısıtlamada açık olan işletmeler denetlendi.

Silivri'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kısıtlamada açık olan işletmeler denetlendi.


Silivri Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Zabıta Müdürlüğü, İlçe Vergi Dairesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Silivri Kaymakamı Ali Partal ve beraberindekiler hafta sonu kısıtlamasında açık olan işletmelere girerek tek tek inceledi. İşletmelerde maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını yerinde kontrol eden Partal, "Kısıtlamadan muaf olan işletmelerimizde denetimlerimiz devam ediyoruz. Bugün Silivri bölgemizde 45 ekip ve 135 personelimiz sahada, şu ana kadar 690 işletmede denetim yapıldı. Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını hatırlatıyorum" dedi.

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