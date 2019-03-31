İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Silivri'de kutlamalar başladı

Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan adayı Volkan Yılmaz’ın önde gittiği Silivri’de vatandaşlar kutlamalara başladı.

Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan adayı Volkan Yılmaz'ın önde gittiği Silivri'de vatandaşlar kutlamalara başladı.


Kesin olmayan sonuçlara göre Silivri'de Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan adayı Volkan Yılmaz seçim maratonunda önde gidiyor. Yılmaz'ı destekleyen seçmenler, sonuçların açıklanmaya başlamasıyla sokaklara çıkarak kutlamalara başladı. Ellerinde Türk bayrakları, AK Parti ve MHP bayraklarıyla AK Parti İlçe Teşkilatı binası önüne gelen vatandaşlar, kutlama yapıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.