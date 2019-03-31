Silivri'de kutlamalar başladı

Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan adayı Volkan Yılmaz'ın önde gittiği Silivri'de vatandaşlar kutlamalara başladı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Silivri'de Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan adayı Volkan Yılmaz seçim maratonunda önde gidiyor. Yılmaz'ı destekleyen seçmenler, sonuçların açıklanmaya başlamasıyla sokaklara çıkarak kutlamalara başladı. Ellerinde Türk bayrakları, AK Parti ve MHP bayraklarıyla AK Parti İlçe Teşkilatı binası önüne gelen vatandaşlar, kutlama yapıyor.