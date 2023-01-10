Silivri'de madde bağımlısı şahıs caddeyi birbirine kattı

Silivri’de madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, elindeki kesici aletle kendine ve çevredeki iş yerlerine zarar verdi.
Silivri'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, elindeki kesici aletle kendine ve çevredeki iş yerlerine zarar verdi. O anlar kameraya yansıdı.
Silivri'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, eline aldığı kesici aletle sokağa çıkıp çevreye tehditler savurdu. O esnada kıyafetini de çıkaran şahıs, elindeki kesici aletle kendine de zarar verdi. Şahıs ayrıca çevredeki bir kıraathaneye de zarar verdi. Olay yerine ihbar üzerine gelen polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı.
O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.