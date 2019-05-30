Silivri'de “Milli Tarım Yerli Tohum Deneme Ekimleri” devam ediyor

Proje kapsamında Silivri'nin Gümüşyaka mahallesinde 20 dekar alana ekim-dikim gerçekleştirildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yerli tohuma tam destek verdiklerini söyledi. Çiftçiler ekim-dikim çalışmalarını ilgiyle izledi. Çalışmaları izleyen bir çiftçi, “Yerli Tohum çiftçileri şaha kaldıracak” dedi.

İBB Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü, tarımsal verimliliği yükseltmek, çiftçilerin milli tohumlara yönelimini artırmak ve kullanımını yaygınlaştırmak için "Milli Tarım Yerli Tohum Deneme Ekimleri” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Silivri'nin Gümüşyaka mahallesinde gerçekleştirilen etkinlikte ayçiçek, kabak ve mısır ekildi. Proje ile İstanbullu çiftçilerini desteklemek, tarımsal verimliliği artırmak ve yerli tohum kullanımını yaygınlaştırmak amaçlanıyor. İBB tarafından gerçekleştirilen etkinliği ziyaret eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yerli tohumun önemine vurgu yaparak, amaç milli ve yerli tohumlarla üretim yaparak İstanbul ve Türkiye için fayda sağlamak olduğunu söyledi.

“Yerli tohum hem yüzde 40 daha ucuz hem de daha verimli”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Abdurrahman Eşref Özbey de çiftçilerin sorularını yanıtlayıp ekim hakkında bilgiler verdi. Ekim-dikim konusunda gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Özbey, yerli tohumun defalarca kullanabileceğini söyleyerek dışarıdan alınan tohumlara göre yüzde 40 daha ucuz olduğunu belirtti. Özbey, “2017 yılından bu yana aralıksız devam eden proje kapsamında bugüne kadar; 244 dekar alana 12 farklı türde pirinç, mısır, arpa, buğday, kara buğday, yulaf, ayçiçeği, kanola, aspir ve nohut ekim-dikimi gerçekleştirildi. Deneme ekimleri; Silivri, Şile, Çatalca, Beykoz başta olmak üzere tarımsal faaliyetiyle öne çıkan bölgelerde yapılıyor. Ziraat mühendislerinin incelemesi ve çiftçilerin görüşü üzerine, daha önce ithal tohumun kullanıldığı arazide yerli tohumların daha verimli olduğu tespit edildi. İlaçlama, gübreleme gibi ek maliyetler yerli tohumda daha az böylece maliyeti daha düşük. Örneğin; 2017 yılında Silivri'de ilk yerli buğdayın ekimi yapıldı. Hasat yapıldığında, yerli buğday ithal buğdaya nazaran yüzde 50 daha verimli" dedi.

“Çiftçileri şaha kaldıracak proje”

45 senedir çiftçilik yapan İbrahim Elmaslı ise İBB'nin başlattığı bu projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çiftçileri şaha kaldıracak proje olduğunu söyledi. Elmaslı, "Yerli tohum, ithal tohuma göre hem çiftçiye hem de tüketiciye yarar sağlayacak. Çünkü çiftçi çok yüksek ücretlere ithal tohum alıyor buda fiyatlara yansıyor. İthal tohum yüzünden çiftçi üretemez hale geldi neredeyse çiftçiliği bırakacak hale geldi. Yerli tohumu ektiğimiz zaman seneye de tekrar kullanabileceğimiz için yüzde 50 kazançlı hale geliyoruz. İBB başlattığı bu proje çiftçilerimizi şaha kaldıracak ve verimi yükseltip fiyatları düşüreceğini öngörüyorum” diye konuştu.