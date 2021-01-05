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Silivri'de park halindeki midibüs alev alev yandı

Silivri’de park halinde servis midibüsü alev alev yandı.

Silivri'de park halinde servis midibüsü alev alev yandı.


Olay, sabah saatlerinde Silivri Terminali civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre uzun suredir kullanılmadığı öğrenilen midibüs henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Silivri İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangının çevreye sıçramasını önledi. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası araçtan geriye sadece demir iskelet kaldı.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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