Silivri'de rögara düşen danayı itfaiye kurtardı

Silivri'de kapağını hırsızların çaldığı rögara dana düştü. İki büklüm bir şekilde kurtarılmayı bekleyen dana Silivri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Silivri Büyükçavuşlu Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde hırsızların kapağını çalması sonucu açık kalan rögara dana düştü. İki büklüm bir şekilde kurtarılmayı bekleyen dananın seslerini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri acı içinde olduğu yerde kıpırdamadan duran danayı kurtarmak için saatlerce uğraştı. Rögara düşen dana, iş makineleriyle yapılan yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında Silivri İtfaiye Ekipleri tarafından kurtarılarak veterinerlere teslim edildi.

Hayvanı rögara düşen Murat Börkçe, “Hayvanları burada otlatıyoruz. Rögar kapakları metal olduğundan dolayı hırsızlar buraya gelip rögar kapaklarını alması sonucu hayvanımız içine düştü. Metal kapakları aldıktan sonra üzerine beton kapakları koyarak daha bir şekilde güvenlik bir ortam oluşturulacak. İtfaiye ekipleri bize yardımcı oldu hayvanımızı çukurdan çıkardık” dedi.