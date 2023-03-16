Silivri'de saplantılı aşk dehşetinin yeni görüntüsü ortaya çıktı

Silivri'de eski sevgilisinin başka birisiyle gönül ilişkisi olduğunu gören adamın börekçi dükkanında dehşet saçtığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, adamın dükkana girip börekçiyi vurma anı görülüyor.

Olay, dün Fatih Mahallesi'nde Silivri Ortaokulu yanında meydana gelmişti. İddiaya göre, Murat Özay, bir süre önce Sevcan Ö. isimli kadından ayrılmıştı. Sevcan Ö.'nün ayrılık sonrasında aynı sokakta bulunan esnaf Birkan Y. (41) ile görüştüğü ileri süren Murat Özay, duruma sinirlenerek Birkan Y. ile tartışmıştı. Silahıyla Sevcan Ö.'nin karşısına çıkan Özay, sokak ortasında kadının çocuğunun yanında art arda ateş edip ağır yaralamıştı. Sevcan Ö.nün yanında bulunan ev arkadaşı kadın İlçin S. de ağır yaraladıktan sonra, börekçi dükkanı bulunan Birkan Y.'nin yanına giderek vurmuştu. Şüpheli şahıs daha sonra polis tarafından gözaltına alınmıştı. Bugün olay anına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntüde eli silahlı adamın börekçiye girdiği içeride bulunanların etrafa kaçtığı görülüyor. Adamın silahla ateş etmeye başladığı ve börekçiyi vurma anı görülüyor.