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Silivri'de şiddetli rüzgarda yıkılan duvarın altında kalan 2 hayvan telef oldu

Silivri’nin Akören Mahallesi’nde şiddetli rüzgara dayanamayan ahırın duvarı çöktü.

Silivri'nin Akören Mahallesi'nde şiddetli rüzgara dayanamayan ahırın duvarı çöktü. Çöken duvarın altında kalan iki büyükbaş hayvan telef oldu.



Olay, bugün öğleden sonra Silivri'nin Akören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe genelinde etkisini arttırarak sürdüren şiddetli rüzgar, İhsan Akdere'ye ait ahırın duvarının çökmesine sebep oldu. Çöken duvarın altında kalan 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

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