İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silivri'de soyguncuyu vuran kuyumcu serbest bırakıldı

İstanbul Silivri’de soygun için giren zanlı tarafından copla darp edilen kuyumcu, saldırganı vurduğu için çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Silivri'de soygun için giren zanlı tarafından copla darp edilen kuyumcu, saldırganı vurduğu için çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Silivri Alibey Mahallesi Başkomutan Caddesi'nde copla bir kuyumcu dükkanına giren Mert Y., iş yeri sahibi S.U.'dan altın dolu poşeti aldığı sırada işyeri sahibi ruhsatlı silahıyla zanlıyı vurmuştu. Mert Y. adlı zanlının hayati tehlikeyi atlattığı ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken kuyumcu Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmişti. Nöbetçi savcı tarafından ifadesi alınan Uçman, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.