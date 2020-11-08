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Silivri'de tedirgin eden balık ölümleri

Silivri’de Kula Deresi’nde yaşanan balık ölümleri çevrede bulunan site sakinlerini tedirgin etti.

Silivri'de Kula Deresi'nde yaşanan balık ölümleri çevrede bulunan site sakinlerini tedirgin etti.


Silivri'nin Kınalı mevkiinde bulunan ve Marmara Denizi'ne bağlanan Kula Deresi'ndeki balıklar son günlerde ölmeye başladı. Suyun yüzeyine ve kıyıya vuran yüzlerce ölü balık, çevrede yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşlar, yetkililerden rengi siyaha dönüşen deredeki balık ölümlerinin sebebinin araştırılarak çözüm bulunmasını talep etti.

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