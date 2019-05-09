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Silivri'de TEM otoyolunda devrilen un yüklü tır havadan görüntülendi

TEM Otoyolu Silivri Kınalı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği un yüklü tır yan yatarak devrildi.

Kaza sonrası oluşan yoğun trafik ve devrilen tır havadan görüntülendi.


Kaza, TEM Otoyolu Silivri Kınalı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Büyükçekmece istikametine seyreden un yüklü tır sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün kontrolünden çıkan tır önce bariyerlere çarptı ardından da yan yatarak devrildi. Devrilen tırın kasasındaki unlar yola saçıldı. Olay sonrası hafif yaralanan tır sürücüsü kendi imkanları ile kabinden çıktı. Kaza yerine çağrılan polis ve karayolları ekibi tırı kaldırma işlemlerine başladı.


Kaza sonrası yolda yoğun trafik oluştu.

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