Silivri'de tır karşı şeride girdi, yolu trafiğe kapattı

Kaza, saat 04.00 sularında Silivri Çeltik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'dan İstanbul istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GH 6103 plakalı tır, Çelti Mahallesi mevkinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıktı. Kontrolden çıkan tır, bariyerleri parçalayarak karşı istikamete geçti. Tır, şarampolde durabildi. Meydana gelen trafik kazasında tır sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaza sonucu hasar gören tırın yolu kapatması nedeniyle Tekirdağ istikameti 3 saat tamamen araç trafiğine kapandı. Ağır hasar gören tırın 3 saatlik çalışmanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait vinç ile yol kenarına çekilmesinin ardından yol açıldı. Bölgede yoğunlaşan trafik normale döndü. İBB'nin temizlik ekipleri ise yola dağılan tırdan koparak etrafa savrulan parçalarını kaldırarak temizlik çalışması yaptı.