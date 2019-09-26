İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silivri'de vatandaşların panik içinde koşturduğu anlar kamerada

Silivri’de vatandaşların deprem anında panik içinde koşturması kameralara yansıdı.

Silivri'de vatandaşların deprem anında panik içinde koşturması kameralara yansıdı. Deprem sırasında bir binanın bacası yıkıldı, bazı vatandaşların yaralandığı öğrenildi.


Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara döküldü, bazı binalar hasar gördü. Silivri'de deprem anında vatandaşların panik içinde koşturduğu anlar kameralara yansıdı. Bir binanın ise bacası yıkıldı. Yıkılan baca nedeniyle bazı vatandaşların yaralandığı öğrenildi.


Korku dolu anları anlatan bir vatandaş, "Bir sarsıntı oldu ama ben hayatımda böyle bir şey görmedim. 99 depremi gibiydi çok korktuk. Koşarak dışarı çıkarken karşımızda binanın çatısındaki kiremitler düştü. Çok korktuk. Dükkanın içinde bir bey ile hanım yaralandı" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.