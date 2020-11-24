Silivri'de yangında 2 çocuk öldü, baba ve anne çocuklarını kurtarmaya çalışırken ağır yaralandı

Silivri'de müstakil evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, 8 ve 16 yaşındaki iki çocuk yanarak hayatını kaybetti. Çocuklarını alevlerin arasından kurtarmaya çalışan baba ve annede ağır yaralandı.

Silivri, Değirmenköy'de bulunan müstakil bir evde akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sağlık ekipleri, yangın esnasında içeride bulunan baba, anne ve çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 8 yaşındaki İrem Sarı ve 16 yaşındaki Ali Sarı'nın yanarak hayatını kaybettiği belirlenirken, baba Nihat Sarı ile Anne Çiğdem Sarı'nın ağır yalandığı tespit edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, baba ve annenin çocuklarını kurtarmaya çalışırken yaralandığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.