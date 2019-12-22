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Silivri'de ya?l? kad?n balkondan d??erek hayat?n? kaybetti

Silivri’de ge?ti?imiz aylarda ya?anan depremin ard?ndan o?lunun yan?na ta??nan ya?l? kad?n, 4.

Silivri'de ge?ti?imiz aylarda ya?anan depremin ard?ndan o?lunun yan?na ta??nan ya?l? kad?n, 4. kattaki evin balkonundan d??erek a??r yaraland?. Hastaneye kald?r?lan ya?l? kad?n yap?lan m?dahalelere ra?men kurtar?lamayarak hayat?n? kaybetti.



Olay, ak?am saatlerinde eski Silivri Devlet Hastanesi mevkisinde bulunan bir apartmanda ya?and?. Edinilen bilgiye g?re, ge?ti?imiz aylarda ya?anan depremin ard?ndan 71 ya??ndaki Kevser A., o?lunun kald??? evde ya?amaya ba?lad?. Kevser A. ak?am saatlerinde 4. kattaki evin balkonundan hen?z bilinmeyen bir sebeple d??erek a??r yaraland?. Kad?n?n yere d??t???n? g?ren bina sakinleri durumu sa?l?k ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sa?l?k ekipleri yaral? kad?n?, yapt??? ilk m?dahalenin ard?ndan Silivri Devlet Hastanesine kald?rd?. Kevser A., hastanede yap?lan b?t?n m?dahalelere ra?men kurtar?lamayarak hayat?n? kaybetti. Olayla ilgili polislerin ba?latt??? soru?turma s?r?yor.

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