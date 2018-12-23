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Silivri'de yazdan kalma hava

Silivri’de Aralık ayının sonları olmasına rağmen yazdan kalma bir gün yaşandı.

Silivri'de Aralık ayının sonları olmasına rağmen yazdan kalma bir gün yaşandı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti.


Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk havayla birlikte kar ve yağmur etkisini gösterirken, Silivri'de bugün Aralık ayı olmasına rağmen yazdan kalma bir gün yaşandı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti. Bazı vatandaşlar sahil kenarında yürürken, bazıları da kafelerde vakit geçirdi. Güneşin tadını doyasıya yaşayan vatandaşlardan bazıları ise yamaç paraşütü yaptı.

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