Silivri'de yılbaşı öncesi denetimler sıklaştı

Denetimlerde sahte içkilere karşı bandrol kontrolleri yapılırken iş yerlerinin hijyen koşulları da denetlendi.

Silivri'de Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi içkili eğlence yerleri, içkili lokantalar ve oteller olmak üzere, Silivri'de bu alanlarda faaliyet gösteren işletmelere, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'nın desteğiyle gece denetimleri gerçekleştirdi. Saat 22.00 de başlayan ve geç saatlere kadar devam eden denetimlerde; Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) belgesi, Maliye Bakanlığının bandrolü olmadan satışa sunulan sahte alkollü içkiler ve iş yerleri hijyen yönünden denetlenip halk sağlığının korunması amaçlandı.

Denetimlerin etkinliğini artırmak amacıyla gündüz ve gece olarak yürütüldüğünü bildiren Silivri İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Benli, insan sağlığı açısından yüksek risk oluşturabilen kaçak içkilerin piyasaya sürülmesinin ve tüketilmesinin doğuracağı ciddi ve olumsuz sonuçların önüne geçebilmek amacıyla, zaten alkollü içki tüketilen ve alkollü içki satışının yapıldığı yerlerin gıda denetim birimi ekiplerince rutin olarak sıklıkla denetlendiğini, yılbaşının yaklaşması ile bu işletmelerde yapılan denetimlerdeki hassasiyetin azami seviyede olduğunu belirtti.

Ayrıca denetimler sırasında şüpheli görülen alkollü içkilerden gerekli analizlerin yapılması için numune alındığını da belirten Benli işletmelerin ilgili mevzuat kapsamında bilgilendirildiğini, işletmelerde alkollü içki denetimi yanında, asgari teknik ve hijyen esaslarına bağlı olarak faaliyet gösterip göstermediklerinin yanı sıra saklama ve sunum koşullarının uygunluğunun denetiminin de yapıldığını ve sunulan içkilerin sahte olup olmadığının sorgulanarak geriye doğru izlenebilirlik kontrolünün de dahil olmak üzere tüm kontrollerin yapıldığını sözlerine ekledi.

Silivri İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Benli ise, yaklaşan yılbaşı nedeniyle tüketimin artacağı şu günlerde denetimlere etkin bir şekilde devam edileceğini ve amaçlarının güvenilir gıda tüketiminin temininde en iyi hizmeti sunmak olduğunu belirtti.