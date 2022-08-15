Silivri'de Yıldız Tilbe konseri

Bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Silivri Yoğurt Festivali'nin 3'üncü gününde geleneksel Yoğurt Mayalama Yarışması yapıldı. En güzel yoğurt mayalama yarışmasını Ufuk Tunç kazandı. Gece sahne alan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Tilbe unutulmaz şarkılarını Silivrililer hep birlikte söyledi.

Silivri Belediyesi'nin bu yıl 60'ıncısını düzenlediği Yoğurt Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Yoğurt Mayalama Yarışması bu yıl 21 yarışmacının lezzet yarışına dönüştü. Silivri Köy pazarı amfisinde gerçekleşen yarışmaya erkek ve kadın 21 yarışmacı katıldı. Jüri değerlendirmesi sonrasında 1.Ufuk Tunç, 2. Şaziment Çelik, 3. ise Neriman Akkul Aydın oldu.

Festival çerçevesinde gece sahne alan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Tilbe unutulmaz şarkılarını Silivrililer hep birlikte söyledi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz sonuçlar açıklamadan önce yaptığı konuşmada “Yoğurt Festivalinin final günündeyiz. İlk günden beri spordan kültüre, sanata tiyatroya birçok etkinlikle 7'den 77'ye herkesin içinde bir şey bulacağı bir etkinlik şeklinde devam ediyor. Silivri'de sanat var demeye Silivri'de hayat var demeye Silivri'de festival demeye devam ediyoruz. Bizim amacımız Silivri'de ki festivallerin yalnızca sanatçıların şarkı söylediği, dans ettiğimiz eğlendiğimiz festivaller olmaması, temasının mesela bugünkü temanın yoğurdun ön plana çıkması, üretimin alın terinin emeğin ön plana çıkması ve Silivri'de yaşayan hayvansal üreticinin ,tarımsal üreticinin kendisini bu festivallerin içinde bulması ve bu festivallerin üretime katkı sunması, onun için biz İstanbul'un parlayan yıldızı Silivri'nin tüm tarımsal ürünlerini Kadıköy karpuzunu ,Değirmenköy Domatesini , Selimpaşa bamya ve Topatan kavununu , Ortaköy böreğini Silivri Yoğurdunu tekrar Türkiye'nin, İstanbul'un parlayan ürünleri parlayan yıldızları yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu festivalleri de bu amaçla niteliğini de arttırarak devam ettiriyoruz” dedi.

“Silivri Yoğurdunun hem marka tescilini hem de coğrafi işaret belgesini aldık”

Başkan Yılmaz ayrıca Silivri Yoğurdunun coğrafi işaret alması konusunda da yaptığı açıklamada “Üzüntü duyduğumuz bir konu vardı. Bakın Gaziantep'in 200 ürünü coğrafi işaretleme belgesini almış ama Silivri'mizin maalesef bir tane coğrafi işaret almış belgesi yoktu. Bizde yola çıktık, Silivri yoğurdunun uzun bir uğraş sonucu hem marka tescilini hem de coğrafi işaret belgesini almış bulunuyoruz. Bunun arkasından Bamya, domates, topatan kavunumuz gibi arkası devam edecek. Bize güvenmeye ve inanmaya devam etsinler ama bizim elimizi hiç bırakmasınlar. Tarımla hayvancılıkla uğraşan tüm kardeşlerim bizimle beraber yol yürümeye devam etsinler” dedi.

Program sonrasında dereceye girenlerler altınla ödüllendirildi.