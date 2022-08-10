İhlas Haber Ajansı

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Silivri'de yoğun yağış sonrası su baskınları yaşandı

Silivri’de yoğun yağış sonrası sokaklarda bu baskınları yaşandı.

Silivri'de yoğun yağış sonrası sokaklarda bu baskınları yaşandı. Park halindeki araçlar yarıya kadar suya gömülürken, belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.


Silivri'de etkili olan şiddetli sağanak yağış su baskınlarını da beraberinde getirdi. Alibey Mahallesi'nde yağış sonrası bazı sokaklar sular altında kaldı. Sokakta park halinde bulunan 3 araç yarıya kadar suya gömüldü. Bölgede belediye ekipleri Belediye ekipleri çalışma başlattı. Bazı iş yerlerinin bodrum katların su bastığı görüldü. İş yerinde vatandaşların dükkan önlerinde suyun çekilmesini beklediği görüldü. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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