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Silivri'de yolcu otobüsü alev alev yandı

İstanbul’dan Çerkezköy’e giden yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı.

İstanbul'dan Çerkezköy'e giden yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. Otobüs kullanılamaz hale geldi.


Yangın, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Çerkezköy gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Murat Avcı idaresindeki yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yolcular araçtan hemen inerken, can kaybının yaşanmadığı yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken yolculara ait valizler de zarar gördü. Yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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