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Silivri'de yolların kapanmaması için çalışmalar sürüyor

Silivri’de etkili olan kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması için çalışmalar sürüyor.

Silivri'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması için çalışmalar sürüyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı İstanbul'u etkisi altına aldı. Mega kent yağışın etkisiyle adeta beyaz örtüyle kaplandı. Kentin en çok yağış alan noktalarından biri olan Silivri'de de kar etkisini göstermeye devam ederken, ekipler yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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