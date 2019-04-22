Silivrikapı'da 23 Nisan Kupası coşkusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün organize ettiği 23 Nisan Uluslararası İstanbul Buz Hokeyi Kupası sahibini buldu. Silivrikapı Buz Pisti'nda gerçekleşen organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün organize ettiği 23 Nisan Uluslararası İstanbul Buz Hokeyi Kupası'na yoğun ilgi vardı. Hırvatistan, Sırbistan, Rusya ve Ukrayna'dan gelen ekiplerin mücadelelerine sahne olan turnuvada şampiyonluğu Ukrayna temsilcisi Krivbass elde etti. Rusya ekibi Petersburg'un ikinci olduğu turnuvada 3. olan ekip yine bir Ukrayna takımı Kryzhynka oldu. Turnuvaya katılan bütün sporculara madalya verilirken, çocukların coşkusu da dikkatlerden kaçmadı.