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Silvri'de şiddetli rüzgar iş yerinin çatısını uçurdu

Silivri’de şiddetli rüzgarın etkisiyle bir iş yerinin çatısı park halindeki bir aracın üzerine uçtu.

Silivri'de şiddetli rüzgarın etkisiyle bir iş yerinin çatısı park halindeki bir aracın üzerine uçtu. Araçta maddi hasar oluştu.


İki gündür şiddetini arttırarak devam eden rüzgar İstanbul genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Silivri Sanayi sitesinde şiddetli rüzgara dayanamayan iş yerinin çatısının üzerindeki saç, park halindeki bir aracın üzerine düştü. Çatıdan kopan saç, çevredeki esnaflar tarafından araç üzerinden kaldırıldı.

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