Simitçi ile müşterileri arasında güven dayanışması

İstanbul Sirkeci'de simit sattığı tezgahına ‘Namazdayım Al Bırak' yazısıyla açık bırakarak namaza giden Ziber Ateş ile müşterileri arasındaki dikkat çeken dayanışma insanlık ölmemiş dedirtiyor. 10 yıllık simitçi Ateş, bu davranışla insanlar arasında güvenin artmasını sağlamak istediğini söyledi.

İstanbul Fatih ilçesi Sirkeci Hamidiye Caddesi'nde simit satan Ziber Ateş, başlattığı ‘Namazdayım Al Bırak' kampanyasını 10 yıldır sürdürüyor. Namaz vakitleri ile Cuma namazlarına gittiğinde tezgahını bırakan Ateş, insanlar arasında güven duygusunu pekiştiriyor. Tezgahı açık bıraktığı zamanlarda simit alan kimi vatandaşlar fazla para verirken, yanında para olmayanlar ise simidi alarak sonra parayı veriyor. Özellikle tezgahını açık bırakan Ateş, bugüne kadar olumsuz herhangi bir şeyle karşılaşmadığını söyledi. Müslümanların kendi aralarında güven duygusunu pekiştirmesi gerektiğini anlatan Ateş, Müslümanların birbirlerine güvenmesinin örnek teşkil edeceğini söyledi.

“Fazla para bırakanlar oldu, eksik bırakan olmadı”

Yaklaşık 10 yıldır bu işi yaptığını ve daha önceden de seyyar satıcı olarak başka bir işi olduğunu söyleyen Ziber Ateş, ”Şimdiye kadar simit alanlardan kimse parayı eksik bırakmadı. Fazla para bırakanlar oldu, eksik bırakan olmadı. Çoğu zaman fazla bile bırakıyorlar. Hiç kimse 1 simide tenezzül edip eksik para bırakmadı bugüne kadar” şeklinde konuştu.

“Genelde ülkemizdeki insanların yüzde 90'ı iyi, yüzde 10'u kötü”

Her namaz vaktinde rahatlıkla tezgahı boş bıraktığını belirten Ateş, “Ben 5 vakit namaza gidiyorum. Burada yardımcı kimsem bulunmadığı için mecburen bırakıp gidiyorum. Burada da eski olduğum için bazen müşteriler geldiğinde ilgilenen olmasa da müşterilerim simidi alıp parasını bırakıyorlar. Genelde insanlar para bırakmamaya tenezzül etmiyorlar. Genelde ülkemizdeki insanların yüzde 90'ı iyi, yüzde 10'u kötü. Ben o kanıdayım. Bazı insanlar her yerde olduğu gibi ‘Sen onu oraya koyarak çıkar sağlamaya çalışıyorsun' diyenler oluyor ama ben kendimi bildiğim için onların dediklerine pek kulak asmıyorum. Bazı insanlar var mesela ‘Sen orada dini alet ediyorsun. Namazı alet ediyorsun. Kendine çıkar sağlamak için yazdın' diyenler oluyor ama çok da öyle bir eleştiri gelmedi. Bu güne kadar 2-3 eleştiri geldi ama ben kendimi bildiğim için ciddiye almadım” diye konuştu.

Müşterilerine askıda simit seçeneğini de sunduğunu ifade eden Ateş, “Askıda simit de var onu da ben koyuyorum. Bazen diğer insanlardan veren oluyorsa alıyorum. Veren olmazsa da günde verdiğim 10 tane simidin benim yaşamıma fazla etki etmeyeceği için rahatlıkla verebiliyorum. Zaten çokta isteyen olmuyor. Bazen 20 tane istiyorlar, bazen 3-5 gün kimse askıda simit sormuyor. Genelde insanlar iyi tepki gösteriyorlar. Mesela bana kendi inanışı ve inancına göre takdir eden insanlar çoğunlukta. ‘Böyle bir şey yaptığın için çok memnun olduk. Bu bizim dinimizin bir gereğiydi. Eski zamanlarda da bizim dinimiz böyleydi. İnsanlar birbirlerine güvenirdi. Aldıklarını bırakırlardı' diyorlar. ‘Bu günlerin geri gelmesi için bunun bir simit tezgahından da başlamış olması ya da bu insanların çoğalması sebebiyle yaptığın şeyin doğru olduğuna inanıyoruz' diye bana iyi niyetlerini bildirenler çoğunlukta oluyor” şeklinde konuştu.

Cuma namazı ve vakit namazlarında tezgahını bırakarak camiye giden Ateş'in tezgahına çok sayıda müşteri gelerek simitlerini almaya devam ediyor. Satıcı olmadan tezgahtan simit alan vatandaşlar durumu memnuniyetle karşıladıklarını söylediler.