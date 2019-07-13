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Simon Kjaer Sevilla'da topbaşı yaptı

Fenerbahçe ile adı anılan ve bir dönem sarı-lacivertlilerin formasını da terleten Danimarkalı savunmacı Simon Kjaer, takımı Sevilla’da yeni sezon hazırlıkları kapsamında topbaşı yaptı.

Fenerbahçe ile adı anılan ve bir dönem sarı-lacivertlilerin formasını da terleten Danimarkalı savunmacı Simon Kjaer, takımı Sevilla'da yeni sezon hazırlıkları kapsamında topbaşı yaptı.


Fenerbahçe'nin savunma bölgesine takviye konusunda transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Simon Kjaer, takımı Sevilla ile yeni sezon hazırlıklarına başladı. Danimarka Milli Takımı'nda yer aldığı için takımdan ayrı izin yapan tecrübeli savunmacı, tatilinin bir bölümünü de İstanbul'da geçirmişti.


2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen 30 yaşındaki stoperin sarı-lacivertlilerle görüştüğü ve kiralama konusunda pazarlıkların sürdüğü belirtiliyor.

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