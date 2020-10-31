Simona Halep, korona virüse yakalandı

Teniste kadınlar dünya 2 numarası Simona Halep'ten kötü haber geldi. Rumen raket, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada korona virüse yakalandığını duyurdu. 29 yaşındaki tenisçi konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Herkese merhaba. COVID-19 testimin pozitif çıktığını bilmenizi istedim. Evde kendimi izole ediyorum. hafif semptomlardan iyi bir şekilde iyileşiyorum. İyi hissediyorum. Birlikte atlatacağız."

Başarılı raket, 2018 Fransa Açık ve 2019 Wimbledon'da şampiyonluk yaşamıştı.