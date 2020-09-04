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Simone Inzaghi: "Vedat Muriqi ile ilgileniyoruz"

Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi, "Vedat Muriqi ve Fares ile ilgileniyoruz.

Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi, "Vedat Muriqi ve Fares ile ilgileniyoruz. Görüşmeler sürüyor" dedi.


İtalyan ekibi Lazio'nun bir süredir ilgilendiği Fenerbahçeli Vedat Muriqi için Teknik Direktör Simone Inzaghi açıklamalarda bulundu. Vedat Muriqi ile ilgilendiklerini belirten Inzaghi, "Muriqi ve Fares ile ilgileniyoruz. Görüşmeler sürüyor. Diğer takımlar transfer pazarında ilerliyorlar ve biz de hazır olacağız" ifadelerini kullandı.

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