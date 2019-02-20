Simone Kaslowski TÜSİAD yönetim kurulu başkanı seçildi

TÜSİAD'ın düzenlenen 49'uncu genel kurulu toplantısında TÜSİAD Yönetim Kurulu, Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı üyelerinin seçimi gerçekleşti.

Genel kurul toplantısında, TÜSİAD'ın yeni yönetim kurulu üyeleri belli oldu. Genel kurulda seçilen yeni yönetim kurulu, ilk toplantısında, yönetim kurulu başkanlığına Simone Kaslowski'yi, başkan yardımcılıklarına ise Murat Özyeğin, Mehmet Tara ve Bahadır Balkır'ı seçti.

Toplantıda kurucu kuşağın temsilcileri Osman Boyner, Nihat Gökyiğit, Demir Karamancı ve Selçuk Yaşar'a TÜSİAD'a katkıları için bir teşekkür töreni yapıldı.

TÜSİAD'ın 49'uncu genel kurulunda göreve seçilen geniş Yönetim Kurulu şu şekilde:

TÜSİAD Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Ve Sorumlu Oldukları Yuvarlak Masalar (2019-2020)

Simone Kaslowski, Yönetim Kurulu Başkanı

Murat Özyeğin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Parlamento Ve Kamu Kurumları İle İlişkiler

Enerji Ve Çevre İklim Değişikliği Yuvarlak Masa Başkanı

Mehmet Tara, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sayman

Üyeler İle İlişkiler

Bahadır Balkır, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı

Serra Akçaoğlu, Üye, Ekonomi Ve Finans Yuvarlak Masa Başkanı

Batu Aksoy, Üye Kalkınma Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı

Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Üye Dijital Dönüşüm Yuvarlak Masa Eş Başkanı

İrem Oral Kayacık, Üye Girişimcilik Ve Gençlik Yuvarlak Masa Başkanı

Nüket Küçükel, Üye Sosyal Politikalar Yuvarlak Masa Başkanı

Barış Oran, Üye Yatırım Ortamı Yuvarlak Masa Başkanı

Serkan Sevim, Üye Dijital Dönüşüm Yuvarlak Masa Eş Başkanı

Can Yücaoğlu, Üye Küresel İlişkiler Ve Ab Yuvarlak Masa Başkanı

Bahadır Kaleağası, Üye Genel Sekreter

TÜSİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Ve Sorumlu Oldukları Alanlar (2019-2020)

Oya Narin Küresel İlişkiler Ve AB Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı

İzel Levi Coşkun Girişimcilik Ve Gençlik Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı

Emre Eczacıbaşı Sosyal Politikalar Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı

Özlem Özüner Ekonomi Ve Finans Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı

Cem Tüfekçi Üyeler İle İlişkiler

Elvan Ünlütürk Kalkınma Politikaları Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı

Serpil Veral Sosyal Politikalar Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı

Meltem Akol Yatırım Ortamı Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı

Önder Sezgi Parlamento Ve Kamu Kurumları İle İlişkiler

Azmi Gümüşlüoğlu Yatırım Ortamı Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı

Öget Kantarcı Dijital Dönüşüm Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı

Özgür Tanrıkulu Enerji Ve Çevre İklim Değişikliği Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı (2019-2020)

Tuncay Özilhan (Başkan)

Ömer M. Koç (Başkan Yardımcısı)

Arzuhan Doğan Yalçındağ (Başkan Yardımcısı)

N. Ümit Boyner (Başkan Yardımcısı)

Ömer Aras (Başkan Yardımcısı)

Agah Uğur (Üye)

Tayfun Bayazıt (Üye)

TÜSİAD Denetleme Kurulu (2019- 2020)

Asil

Metin Akman

Levent Akgerman

Rint Akyüz

Yedek

Alpaslan Korkmaz

Önder Eker

Deniz Yasemin Aksu

2019 - 2020 TÜSİAD Haysiyet Divanı (2019-2020)

Asil

Cem Duna

Mehmet Gün

Hülya Gedik

Yedek

Yılmaz Argüden

Ahmet Dördüncü

Şükrü Bozluolçay