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Simone Kaslowski TÜSİAD yönetim kurulu başkanı seçildi

TÜSİAD’ın düzenlenen 49’uncu genel kurulu toplantısında TÜSİAD Yönetim Kurulu, Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı üyelerinin seçimi gerçekleşti.

TÜSİAD'ın düzenlenen 49'uncu genel kurulu toplantısında TÜSİAD Yönetim Kurulu, Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı üyelerinin seçimi gerçekleşti.



Genel kurul toplantısında, TÜSİAD'ın yeni yönetim kurulu üyeleri belli oldu. Genel kurulda seçilen yeni yönetim kurulu, ilk toplantısında, yönetim kurulu başkanlığına Simone Kaslowski'yi, başkan yardımcılıklarına ise Murat Özyeğin, Mehmet Tara ve Bahadır Balkır'ı seçti.


Toplantıda kurucu kuşağın temsilcileri Osman Boyner, Nihat Gökyiğit, Demir Karamancı ve Selçuk Yaşar'a TÜSİAD'a katkıları için bir teşekkür töreni yapıldı.



TÜSİAD'ın 49'uncu genel kurulunda göreve seçilen geniş Yönetim Kurulu şu şekilde:



TÜSİAD Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Ve Sorumlu Oldukları Yuvarlak Masalar (2019-2020)


Simone Kaslowski, Yönetim Kurulu Başkanı


Murat Özyeğin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Parlamento Ve Kamu Kurumları İle İlişkiler


Enerji Ve Çevre İklim Değişikliği Yuvarlak Masa Başkanı


Mehmet Tara, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sayman



Üyeler İle İlişkiler


Bahadır Balkır, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı


Serra Akçaoğlu, Üye, Ekonomi Ve Finans Yuvarlak Masa Başkanı


Batu Aksoy, Üye Kalkınma Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı


Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Üye Dijital Dönüşüm Yuvarlak Masa Eş Başkanı


İrem Oral Kayacık, Üye Girişimcilik Ve Gençlik Yuvarlak Masa Başkanı


Nüket Küçükel, Üye Sosyal Politikalar Yuvarlak Masa Başkanı


Barış Oran, Üye Yatırım Ortamı Yuvarlak Masa Başkanı


Serkan Sevim, Üye Dijital Dönüşüm Yuvarlak Masa Eş Başkanı


Can Yücaoğlu, Üye Küresel İlişkiler Ve Ab Yuvarlak Masa Başkanı


Bahadır Kaleağası, Üye Genel Sekreter



TÜSİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Ve Sorumlu Oldukları Alanlar (2019-2020)


Oya Narin Küresel İlişkiler Ve AB Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı


İzel Levi Coşkun Girişimcilik Ve Gençlik Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı


Emre Eczacıbaşı Sosyal Politikalar Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı


Özlem Özüner Ekonomi Ve Finans Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı


Cem Tüfekçi Üyeler İle İlişkiler


Elvan Ünlütürk Kalkınma Politikaları Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı


Serpil Veral Sosyal Politikalar Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı


Meltem Akol Yatırım Ortamı Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı


Önder Sezgi Parlamento Ve Kamu Kurumları İle İlişkiler


Azmi Gümüşlüoğlu Yatırım Ortamı Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı


Öget Kantarcı Dijital Dönüşüm Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı


Özgür Tanrıkulu Enerji Ve Çevre İklim Değişikliği Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı



TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı (2019-2020)


Tuncay Özilhan (Başkan)


Ömer M. Koç (Başkan Yardımcısı)


Arzuhan Doğan Yalçındağ (Başkan Yardımcısı)


N. Ümit Boyner (Başkan Yardımcısı)


Ömer Aras (Başkan Yardımcısı)


Agah Uğur (Üye)


Tayfun Bayazıt (Üye)



TÜSİAD Denetleme Kurulu (2019- 2020)


Asil


Metin Akman


Levent Akgerman


Rint Akyüz


Yedek


Alpaslan Korkmaz


Önder Eker


Deniz Yasemin Aksu



2019 - 2020 TÜSİAD Haysiyet Divanı (2019-2020)


Asil


Cem Duna


Mehmet Gün


Hülya Gedik



Yedek


Yılmaz Argüden


Ahmet Dördüncü


Şükrü Bozluolçay

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