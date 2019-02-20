Simone Kaslowski TÜSİAD yönetim kurulu başkanı seçildi

TÜSİAD’ın düzenlenen 49’uncu genel kurulu toplantısında TÜSİAD Yönetim Kurulu, Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı üyelerinin seçimi gerçekleşti.
TÜSİAD'ın düzenlenen 49'uncu genel kurulu toplantısında TÜSİAD Yönetim Kurulu, Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı üyelerinin seçimi gerçekleşti.
Genel kurul toplantısında, TÜSİAD'ın yeni yönetim kurulu üyeleri belli oldu. Genel kurulda seçilen yeni yönetim kurulu, ilk toplantısında, yönetim kurulu başkanlığına Simone Kaslowski'yi, başkan yardımcılıklarına ise Murat Özyeğin, Mehmet Tara ve Bahadır Balkır'ı seçti.
Toplantıda kurucu kuşağın temsilcileri Osman Boyner, Nihat Gökyiğit, Demir Karamancı ve Selçuk Yaşar'a TÜSİAD'a katkıları için bir teşekkür töreni yapıldı.
TÜSİAD'ın 49'uncu genel kurulunda göreve seçilen geniş Yönetim Kurulu şu şekilde:
TÜSİAD Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Ve Sorumlu Oldukları Yuvarlak Masalar (2019-2020)
Simone Kaslowski, Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Özyeğin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Parlamento Ve Kamu Kurumları İle İlişkiler
Enerji Ve Çevre İklim Değişikliği Yuvarlak Masa Başkanı
Mehmet Tara, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sayman
Üyeler İle İlişkiler
Bahadır Balkır, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı
Serra Akçaoğlu, Üye, Ekonomi Ve Finans Yuvarlak Masa Başkanı
Batu Aksoy, Üye Kalkınma Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı
Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Üye Dijital Dönüşüm Yuvarlak Masa Eş Başkanı
İrem Oral Kayacık, Üye Girişimcilik Ve Gençlik Yuvarlak Masa Başkanı
Nüket Küçükel, Üye Sosyal Politikalar Yuvarlak Masa Başkanı
Barış Oran, Üye Yatırım Ortamı Yuvarlak Masa Başkanı
Serkan Sevim, Üye Dijital Dönüşüm Yuvarlak Masa Eş Başkanı
Can Yücaoğlu, Üye Küresel İlişkiler Ve Ab Yuvarlak Masa Başkanı
Bahadır Kaleağası, Üye Genel Sekreter
TÜSİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Ve Sorumlu Oldukları Alanlar (2019-2020)
Oya Narin Küresel İlişkiler Ve AB Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı
İzel Levi Coşkun Girişimcilik Ve Gençlik Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı
Emre Eczacıbaşı Sosyal Politikalar Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı
Özlem Özüner Ekonomi Ve Finans Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı
Cem Tüfekçi Üyeler İle İlişkiler
Elvan Ünlütürk Kalkınma Politikaları Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı
Serpil Veral Sosyal Politikalar Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı
Meltem Akol Yatırım Ortamı Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı
Önder Sezgi Parlamento Ve Kamu Kurumları İle İlişkiler
Azmi Gümüşlüoğlu Yatırım Ortamı Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı
Öget Kantarcı Dijital Dönüşüm Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı
Özgür Tanrıkulu Enerji Ve Çevre İklim Değişikliği Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı (2019-2020)
Tuncay Özilhan (Başkan)
Ömer M. Koç (Başkan Yardımcısı)
Arzuhan Doğan Yalçındağ (Başkan Yardımcısı)
N. Ümit Boyner (Başkan Yardımcısı)
Ömer Aras (Başkan Yardımcısı)
Agah Uğur (Üye)
Tayfun Bayazıt (Üye)
TÜSİAD Denetleme Kurulu (2019- 2020)
Asil
Metin Akman
Levent Akgerman
Rint Akyüz
Yedek
Alpaslan Korkmaz
Önder Eker
Deniz Yasemin Aksu
2019 - 2020 TÜSİAD Haysiyet Divanı (2019-2020)
Asil
Cem Duna
Mehmet Gün
Hülya Gedik
Yedek
Yılmaz Argüden
Ahmet Dördüncü
Şükrü Bozluolçay