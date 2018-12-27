Göreve geldiği andan itibaren eğitim ve spor anlamında nitelikli çalışmalara imza atan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüpsultan'a eğitim ve sporda çağ atlattı. Başlatılan eğitim ve spor seferberliğinin ardından bu alandaki yatırımlar meyvelerini vererek ilçe genelindeki gençler eğitim ve spor alanında önemli başarılara ulaştı.

SİMURG 5 senede 80 bin kişiye hizmet verdi

İçinde bulundurduğu derin felsefik bakış açısıyla eğitime farklı bir anlayış getiren SİMURG programı bünyesinde bulundurduğu bilgi evleriyle ilkokul ve ortaokul düzeyindeki çocuklarımıza, gençlik merkezleriyle lise düzeyindeki gençlerimize hizmet vererek onların kendilerini keşfetmesini sağlıyor.

SİMURG 5-25 Yaş Yaygın Eğitim Programı bünyesinde Evde Değerler Eğitimi, Bilgi Evleri, Gençlik Merkezleri, Genç Akademi, Bilişim Akademi, Kılavuz Akademi, Tematik Eğitimler içinde Ali Kuşçu Uzay Evi, Dil Evi, İzci Kampı, Yaz ve Kış Kampları, 2. Seviye Kampı, Yurt Dışı Gezileri, Kamp-Ka gibi eğitim programlarını bulundurarak öğrencilerin bilgiyi öğrenirken kişisel gelişimine yardımcı oluyor.

Ayrıca SİMURG programı, bünyesinde görev alan eğitmenlerin gelişimine de katkı sağlaması için Kılavuz Akademi'yi kurarak kendini daima geliştiren bir yapıya dönüştürdü.SİMURG 5-25 Yaş Yaygın Eğitim programı, 2014-2019 yılları arasında toplam 80 bin 598 kişiye hizmet vererek ilçe genelinde büyük bir başarıya imza attı.

Eyüpsultan'da spor yapmayan kimse kalmayacak

Başkan Remzi Aydın'ın göreve gelmesinin ardından “Eyüpsultan'da spor yapmayan kişi kalmayacak” mottosu ile yapılan çalışmalar sayesinde ilçe genelinde spor faaliyetleri hızını kesmeden devam ediyor.

Herkese uygun spor kolları ve faaliyetleri ile Eyüpsultan'da yaşayan tüm vatandaşlara spor yapma bilinci kazandırılırken vatandaşlar farklı spor dallarıyla da tanışma imkanı buldu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde Alibeyköy Spor Kompleksi, Hanımlar Okul Salonları, Hanımlar Spor Salonları, Yaz Spor Okulu, Kış Spor Okulu, Su Sporları, Okçuluk, Atletizm, Uzak Doğu Sporları, Etkinlikler içinde Trekking, Oryantiring, Okullar Arası Sportif Turnuvalar, 3x3 Basketbol, Öğretmenler Arası Sportif Turnuvalar, Satranç Turnuvaları, Geleneksel Oyunlar Şenliği, Birimler Arası Sportif Turnuvalar gibi program ve eğitimler verilerek “Eyüpsultan'da spor yapmayan kişi kalmayacak” mottosuna uygun davranılıyor.

Spor Hizmetleri Birimi, 2014-2019 yılları arasında toplam 95 bin 137 kişiye hizmet vererek spor bilincinin kazandırılması adına büyük bir sayıya ulaştı.