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Simurg Dil Evi'nde Arapça öğrenme fırsatı

Eyüpsultan’da eğitim öğretim sezonunun açılmasıyla birlikte Simurg Dil Evi’nde 5-25 yaş yaygın eğitim programı faaliyetleri devam ediyor.

Eyüpsultan'da eğitim öğretim sezonunun açılmasıyla birlikte Simurg Dil Evi'nde 5-25 yaş yaygın eğitim programı faaliyetleri devam ediyor.


Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gençlere ve çocuklara yabancı dil eğitimi verilmek üzere Düğmeciler Mahallesinde açılan ve İngilizce eğitimi verilen Simurg Dil Evi'nde bu sene Arapça dersleri de verilecek. Simurg Dil Evi'nde yabancı öğretmen ile uygulamalı eğitimler gerçekleştiriliyor. Proje ile çocukların en kolay yoldan yabancı dil öğrenmesi hedefleniyor. Simurg Dil Evi'nde Arapça dil eğitimi için ön kayıtlarının başladığı bildirildi.

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