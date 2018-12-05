SİMURG öğrencileri kitap fuarında yazarlarla buluştu

SİMURG Akşemsettin Bilgi Evi, sekizinci sınıf öğrencilerine binlerce kitap ve yayını bir araya getiren TÜYAP Kitap Fuarı'na gezi düzenledi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın vizyon programlarından biri olan SİMURG 5-25 Yaş Yaygın Eğitim Programı, beşinci senesinde uyguladığı modern eğitim ve tematik gezileriyle aralıksız çalışmaya devam ediyor.

Bu doğrultuda SİMURG Akşemsettin Bilgi Evi, sekizinci sınıf öğrencilerine binlerce kitap ve yayını bir araya getiren TÜYAP Kitap Fuarı'na gezi düzenledi.Yapılan gezi sırasında öğrenciler, binlerce kitabı inceledi, yazarlarıyla bir araya gelerek sohbet etme şansı buldu.

"Çok verimli gezi oldu ”

Eğitim ve öğretimin sadece dersliklerde olmadığını belirten gezide sorumlu olan SİMURG Rehber Öğretmeni Hülya Gök, “Öğrencilerimizi bu tarz fuar ve festivallere getirmek onlar için çok verimli oluyor. Hem yoğun sınav stresinden bir kaç saat uzaklaşıp hem de kendilerine faydalı olabilecek eylemler yapıyorlar.” ifadelerini kullandı.

“Takip ettiğim yazarlarla tanışma fırsatı oldu"

Düzenlenen geziye katılım sağlayan sekizinci sınıf SİMURG öğrencisi Kadriye Demirci, “Çok keyifli saatler geçirdiğim bir gezi oldu. Hem arkadaşlarımla beraber gezdim hem de çok sevdiğim kitaplarını okuduğum yazarlarla tanışma fırsatım oldu. Emeği geçen öğretmenlerime ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'a arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim.” dedi.

“Arkadaşlarımla geçirdiğim güzel günlerden biriydi"

Geziyi düzenleyen öğretmenlerine teşekkür eden SİMURG öğrencisi Elif Yılmaz, “Bugün arkadaşlarımla geçirdiğim güzel günlerden biriydi. Takip ettiğim yazarların kitaplarını alarak onlarla sohbet ettim” sözlerini kaydetti.