SİMURG öğrencileri mesleklerini seçiyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın vizyon projesi SİMURG, öğrencilerine uyguladığı rehberlik hizmetiyle meslek seçimi konusunda yardımcı oluyor. Bu doğrultuda Yeşilpınar Bilgi Evi Mesleğimi Seçiyorum Atölyesinde 7'nci ve 8'inci Sınıf öğrencilerine "Polislik" mesleği tanıtımı yapıldı.Öğrencilere birinci ağızdan meslek hakkında bilgiler verilip, 155 Polis İmdat hattının öneminden bahsedildi.

“Öğrencilerin istekleri doğrultusunda hareket ediyoruz”

SİMURG Yeşilpınar Bilgi Evi Sorumlusu Orhan Dede, Başkan Remzi Aydın'ın talimatıyla ve rehberlik birimi öncülüğünde öğrencilerden gelen talepler ve mesleklerin daha yakından tanınması adına yeni bir uygulama başlatmaya karar verdiklerini söyledi.

Bilgi Evi Sorumlu Orhan Dede sözlerine şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz merak ettikleri meslek gruplarını bize iletmekte ve ilgili meslek grubu mensubu kuruma davet edilip, meslek hakkında bilgiyi bizzat birinci ağızdan almalarını hedeflemekteyiz. Polislik mesleğini merak eden öğrencilerimiz için davet ettiğimiz polis memurumuz ile öğrenciler arasında samimi ve heyecanlı bir ortam oluştuğunu gözlemledik. İlerleyen zamanlarda doktorluk, mühendislik, avukatlık, mimarlık gibi birçok meslek grubu mensubunu da kurumumuza davet ederek etkileşim oluşturmaya devam etmeyi planlamaktayız."

“Meslekleri daha yakından tanıtmayı amaçlıyoruz”

Mesleğimi Seçiyorum Atölyesi ile öğrencilerimize meslekleri daha yakından tanıtmayı amaçladıklarını belirten Yeşilpınar Bilgi Evi Rehber Eğitmeni Fatma Betül Ergüder, “Bu atölye sayesinde ilerde mensubu olmayı planladığı meslek grubuna karar verememiş öğrencilerin zihninde bazı eğilimlerin oluştuğunu gözlemlemekte, karar vermiş öğrencilerin ise ilgili meslek hakkında merak ettiklerini sorma olanağı bulmasının oluşturduğu memnuniyeti bizzat görmekteyiz. Olumlu katkılarını gördüğümüz uygulamaya interaktif şekilde devam etmeyi düşünmekteyiz” ifadelerini kullandı.

“Hayalimdeki mesleği tanıma fırsatı buldum”

Polislik mesleğinin ilgisini çektiğini belirten Mesleğimi Seçiyorum Atölyesine katılan Gülnisa Örnek, “Büyüyünce ben de polis olmak istiyorum ve katıldığım bu atölye sayesinde hayalimdeki mesleği tanıma fırsatı buldum. Polis ağabeyimiz merak ettiğimiz her şeyi bizlere anlattı ve bu sayede polisliği daha yakından öğrenme fırsatı buldum. SİMURG'a ve başkanımıza çok teşekkür ederim”dedi.

“ Polislik hakkında yeni şeyler öğrendim”

Atölyede her hafta farklı meslekleri tanıdıklarını belirten Mesleğimi Seçiyorum Atölyesi öğrencisi Fatih Ahmet Pınar, “Mesleği yapan kişinin gelmesi ile merak ettiklerimizi kendisine sorduk ve bu şekilde çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Polislik hakkında bilmediğim yeni şeyler öğrendim ve ilgim artmaya başladı. Polis abimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.