SİMURG öğrencisi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın film yarışmasında birinci oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın “Verimlilik” temalı kısa film yarışmasında, SİMURG Akşemsettin Bilgi Evi öğrencisi Bilal Özkan “Verimlilik” adlı filmle birincilik ödülünü aldı.

Ankara'da gerçekleştirilen törene Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, SİMURG'lu öğrenciler ve öğretmenlerle beraber katıldı. Bilal Özkan, ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın elinden aldı. Özkan, ödülünü alırken Bakan Varank'a SİMURG atkısı hediye etti.

“SİMURG artık ülke çapında etkisini gösteriyor”

Emeği geçen eğitmenler ve oyunculara teşekkür ettiğini ifade eden Başkan Remzi Aydın, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verimlilik alanında kısa film yarışmasında Türkiye birincisi olan Akşemsettin Bilgi Evi öğrencimiz Bilal Özkan'ı kutluyorum. Simurg eğitimlerimiz artık ülke çapında etkisini gösteriyor” dedi.

“Gençlerin projeleri gelecek için ümit verici”

Törende konuşma yapan Bakan Mustafa Varank ise, verimlilik bilincinin genç nesillere aktarılmasını sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içinde okullarda yarışmalar düzenlediklerini belirtti.

Bakan Varank, gençlerin verimlilik konusuna gösterdikleri ilgi ve yarışmalarda ortaya çıkardıkları projelerin gelecek açısından ümit verici olduğunu vurguladı.

“Uygulanabilir ve özgün fikirler üreten tüm gençlerimizin yanındayız”

Gençlerin “bilgi çağında” bilgi teknolojilerini çok iyi kullanmaları ve bu teknolojileri nasıl geliştirebilecekleri sorusuna cevap aramaları gerektiğini ifade eden Varank, şöyle devam etti:

“Günümüzde yenilikçi olmak, üretkenliği artıran verimli ve orijinal fikirlerin hayata geçmesiyle mümkün olabiliyor. Uygulanabilir ve özgün fikirler üreten tüm gençlerimizin yanındayız.”