“Simurg Velileri Sanat Sergisi” açıldı

Bilgi evi ve gençlik merkezi velilerinin eserlerini sunduğu serginin açılışını, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken gerçekleştirdi.

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren bilgi evi ve gençlik merkezi velileri sanat atölyelerinde aldıkları eğitim sonrasında ortaya koydukları eserleri sergiledi. Bilgi evi ve gençlik merkezlerinde 14 farklı alanda velilere eğitim veriliyor. Resimden minyatüre filografiden ebru sanatına 200 eserin sergilendiği, sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte ayrıca takı tasarımı ürünleri de yer alıyor.

El emeği göz nuru ürünlerini sergileyen veliler hem sanatla ilgilenirken hem de maddi gelir elde ediyorlar. Sanatseverler, “Simurg Velileri Sanat Sergisi” etkinliğini 25 Ekim'e kadar Eyüpsultan Belediyesi fuaye alanında ziyaret edebilecekler.