SİMURG'lu öğrenciler dünyanın ilk ve tek canlı tarih ve diorama müzesini gezdi

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın öğrenmeye farklı bir bakış getirerek ortaya koyduğu vizyon projesi SİMURG, ilçe genelindeki çocukları kabuğundan çıkararak potansiyelinin farkına varmasını sağlıyor.

SİMURG'un uyguladığı modern eğitim programları dahilinde düzenlenen tematik geziler, öğrencilerin işlediği konuları canlı olarak görmesini sağlayarak akılda kalıcı bir öğrenmeye olanak sağlıyor. Bu doğrultuda Şehit Musa Özalkan Rami Bilgievi, okul dışı eğitim programı kapsamında öğrencilerine kültürel miras bilincini geliştirmek için Hisart Canlı Tarih Müzesi'ne gezi düzenledi.

Böylelikle öğrenciler, mekan-tarih ilişkisini kavrayarak; tarihsel merak ve estetik duyguları ile tarihsel empati becerilerini keşfetmiş oldu.

“Düzenlenen gezi eğitimin bir parçası”

Günümüzde okulun dışında alternatif olarak kullanılacak öğrenme alanlarının müze olduğunu belirten SİMURG Şehit Musa Özalkan Rami Bilgi Evi sorumlusu Samet Kamçı, düzenlenen gezinin verilen eğitimin bir parçası olduğunu belirtti.Yapılan planlamanın müze öncesi, ziyaret esnasında ve sonrasında olmak üzere üç aşamada yapıldığını belirten Samet Kamçı sözlerine şöyle devam etti:

“Müze ziyareti öncesinde öğrencilerimizin beklentileriyle ilgili duygu ve düşüncelerini yazmaları ve hayal güçlerini kullanarak müze eserleri ile ilgili resim çizmeleri istedik, müze ziyareti esnasında ara bul oyunu oynatılarak kendi keşiflerini yapmalarını sağladık.”

Öğrenciler beğendikleri eserleri çizdi ve hikaye yazdı

Düzenlenen gezi sonrasında öğrencilerden en beğendikleri eserleri çizerek konuyla ilgili bir hikaye yazılmasını istediklerini belirten gezi sorumlusu Sosyal Bilgiler öğretmeni Sevinç Kahveci, “Hazırlanan etkinlik kağıtları ve müze uygulamaları ile öğrencilerimizin objelerle doğrudan etkileşim kurmalarını istedik. Bu sayede öğrencilerin kültürel miras bilincini geliştirmek, mekan-tarih ilişkisini kavratmak, tarihsel merak ve estetik duyguları ile tarihsel empati becerilerinin gelişmesine katkı sağlamayı hedefledik”dedi.

“Görerek yaşayarak öğreniyoruz”

Geziye katılım sağlayan SİMURG öğrencisi Nurbanu Kılıç, “Müze ziyareti öncesinde çok mutlu olduğumu yazdım ve müzede görebileceğimi umduğum şeyleri çizdim. Bu tarz gezilerle öğretmenlerimizin yardımıyla görerek yaşayarak öğreniyoruz. Başkanım Remzi Aydın'a bize sunduğu imkanlardan dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.