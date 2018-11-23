SİMURG'lu öğrenciler topladıkları "mavi kapak"larla bir hayata dokundular

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın hayata geçirdiği SİMURG bünyesindeki Bilgi Evi öğrencilerinin mavi kapak toplayarak aldıkları tekerlekli sandalye, trafik kazası geçiren Satılmış Sayrumoğlu'na hediye edildi.

Nişanca Bilgi Evi öncülüğünde başlatılan mavi kapak kampanyasında öğrencilerin yoğun çabası sonucunda toplanan kapaklarla alınan tekerlekli sandalye, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'la birlikte trafik kazası geçiren Satılmış Sayrumoğlu'na Düğmeciler Mahallesi'ndeki evinde hediye edildi. Başkan Aydın, yapılan bu anlamlı hareket sonrası SİMURG öğrencilerine ve eğitmenlerine teşekkür ederek tebrik etti. Başkan Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün Nişanca Bilgi Evi öncülüğünde Satılmış amcamızın evindeyiz. Tüm bilgi evlerimizin katılımıyla bir kampanya başlatılmış. Mavi kapak toplayarak bir tekerlekli sandalye bağışladılar. Satılmış amcamızla konuştuk, şimdilik ev ve yakın çevresi açısından bu tekerlekli sandalye işini görecek. Daha sonrasında akülü olanıyla değiştirilecek. Yapılmış olan şeyin nicelik açısından çok önemi yok aslında, çocuklarımızın böyle sosyal sorumluluk bilincine ve hissiyata sahip olması bizim açımızdan çok sevindirici oldu. İnşallah Eyüpsultan'ın ve SİMURG Bilgi Evimizin çocukları, böyle hissiyatta, böyle bir bilinçte olmaya devam edecek. Bu faydalı kampanya için çocuklarımıza ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum.”

Kapak toplama kampanyasına öncülük eden SİMURG öğrencisi Ahmet Eren Oruç, kampanyaya 6 kişi olarak eğitmenleriyle başladıklarını belirterek, “Bulduğumuz kapakları biriktirerek bilgi evinde depolamaya başladık. Daha sonrasında diğer bilgi evlerinden de kapaklar gelmeye başladı.Böylece güzel bir kampanyaya dönüşerek ihtiyacı olan birisine yardım ettik. Ben ve diğer bilgi evindeki arkadaşlarım böyle bir şeyde yardımımız dokunduğu için çok mutluyuz” dedi.

Toplanan kapakların ihtiyacı olan birisine fayda sağladığı için çok mutlu olduğunu ifade eden SİMURG öğrencisi Elif Suda Şirin ise, “Aldığımız sandalyenin birisine bağışlanacağını duyduğumda hem gülüp hem ağlamaya başladım” dedi.

Yapılan yardımla çok mutlu olduğunu ifade eden Satılmış Sayrumoğlu, “Kazadan sonra yürümekte çok zorlanıyordum. Cami ve yakın çevredeki yerlere gidemiyordum. Çocuklarımızdan ve başkanımızdan Allah razı olsun” dedi.