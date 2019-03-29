Sinan Genim, 54 yıllık fotoğraf arşivini İBB'ye bağışladı

Sinan Genim, 54 yıllık birikimlerinden oluşan 20 bini aşkın özel fotoğrafın bulunduğu arşivini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı'na bağışladı.

Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Küçüksu Kasrı gibi pek çok önemli eserin restorasyon projesinde görev alan Sinan Genim, 54 yıllık birikimlerinden oluşan 20 bini aşkın özel fotoğrafın yer aldığı arşivini İBB Atatürk Kitaplığı'na bağışladı.

Sinan Genim'in arşiv bağışı için Taksim'de bulunan İBB Atatürk Kitaplığı'nda bir tören düzenlendi. Törene İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Sinan Genim, İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, kitap ve sanatseverler katıldı.

Sinan Genim kürsüye gelerek arşiv fotoğraflarından bazılarını sine vizyonda göstererek fotoğraflarla ilgili anılarını paylaştı. Genim yaptığı konuşmada ise, “Bu arşivin yüzde 95'i benim çektiğim fotoğraflar. Bu benim ihmal ettiğim bir konuydu. Benim fotoğraf koleksiyonum gayet tasnifli. Ben yaşarken bu fotoğraftakilerin nereleri olduğunu tarif edeyim diye aklıma geldi” dedi.

Sinan Genim'in bağışı ile ilgili konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İBB Atatürk Kitaplığı'nın çok sayıda arşive ev sahipliğini yaptığını söyledi. Genim'in arşivinin önemine de değinen Baraçlı şöyle konuştu:

“Bizim için Atatürk Kitaplığı ve hizmetleri çok önemli. Onun için Sinan hocamız 1965 yılından itibaren biriktirmiş olduğu ve kendisinin çekmiş olduğu fotoğrafları bize hediye etti. Biz de bunu hem dijitalleştireceğiz hem de araştırmacıların, kullanıcıların hizmetine açacağız. Bu sadece Sinan hocanın arşivi açısından değil, birçok arşivi kendi bünyemizde bulunduruyoruz. Nadir eserler, kitaplar, belgeler, kartpostallar ne isterseniz İstanbul Atatürk Kitaplığı'nda var. Bu da büyükşehir belediyesinin çok önemli hizmetlerinden bir tanesi.”

Genim'in arşivinde; İstanbul ve Anadolu'nun çeşitli bölgeleriyle, dünyanın çok sayıda ülkesinde çektiği, arkeolojik alan, müze, anıtsal yapı ile sivil mimarlık örneklerine ait negatif ve diapozitifleri içeren fotoğraflar yer alıyor.