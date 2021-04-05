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Sinan Gümüş 13 maç sonra 11'de

Fenerbahçeli futbolcu Sinan Gümüş, 13 maç sonra Denizlispor mücadelesiyle beraber 11’e döndü.

Fenerbahçeli futbolcu Sinan Gümüş, 13 maç sonra Denizlispor mücadelesiyle beraber 11'e döndü.


Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcu Sinan Gümüş, Süper Lig'de 13 maç sonra Denizlispor karşılaşmasıyla 11'de sahaya çıktı. Ligde en son olarak 11 Ocak'ta oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde 11'de başlayan Gümüş o maçın ardından oynanan 13 maçın 7'sinde sakatlığı nedeniyle yer almamıştı. Sinan Gümüş 3 karşılaşmada ise sonradan oyuna dahil olmuş ve 3 kez de süre almamıştı.

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