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Sinan Gümüş, ligdeki 4. golünü kaydetti

Galatasaray’ın golcü futbolcusu Sinan Gümüş, Göztepe karşısında attığı golle sarı-kırmızılılara 3 puanı getirdi.

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Sinan Gümüş, Göztepe karşısında attığı golle sarı-kırmızılılara 3 puanı getirdi. Ligde son iki haftada 3 gol kaydeden Sinan, ligdeki gol sayısını da 4'e çıkardı.


Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup ederken, sahneye Sinan Gümüş çıktı. Yağmur altında ve zor bir zeminde oynanan karşılaşmanın 72. dakikasında Sinan Gümüş attığı golle takımına 3 puan kazandırdı. Geçtiğimiz hafta MKE Ankaragücü maçında da 2 gol atan 25 yaşındaki futbolcu, Göztepe'ye karşı attığı golle son iki haftada rakip fileleri 3 kez havalandırmış oldu.


Süper Lig'de bu sezon 13 maça çıkan Sinan Gümüş, toplam 4 kez gol sevinci yaşadı.

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