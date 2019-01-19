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Sinan Gümüş, sakatlığından sonra golle döndü

Galatasaray’ın forveti Sinan Gümüş, en son oynadığı Kayserispor maçından 71 gün sonra çıktığı lig maçında MKE Ankaragücü’ne karşı 2 gol kaydetti.

Galatasaray'ın forveti Sinan Gümüş, en son oynadığı Kayserispor maçından 71 gün sonra çıktığı lig maçında MKE Ankaragücü'ne karşı 2 gol kaydetti. Sinan ligdeki gol sayısını da 3'e çıkardı.


Galatasaray'ın golcü futbolcusu Sinan Gümüş, 16 Kasım 2018'de U21 Takımı ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı. Sinan, bu tarihten sonra ilk karşılaşmasına Süper Lig'in 18. haftasında Türk Telekom Stadyumu'ndaki MKE Ankaragücü'ne çıktı. Ligde en son 10 Kasım 2018'de deplasmandaki Kayserispor müsabakasında oynayan başarılı futbolcu, 71 gün sonra oynadı. Mücadeleye 11 başlayan 25 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri de iki kez havalandırmayı başardı.


Süper Lig'de bu sezon 12 maça çıkan Sinan Gümüş, 3 kez gol sevinci yaşadı. Sinan en son golünü ise ligin üçüncü haftasında Alanyaspor'a karşı atmıştı.

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